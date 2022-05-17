UEFA Avrupa Ligi finalinde ilkler yaşanacak

Avrupa Ligi tarihinde ilk kez finalde Alman ve İskoç takımlarını karşı karşıya getirecek E. Frankfurt-Rangers maçı öncesi Sevilla'da güvenlik önlemleri artırılırken, iki takım da ilkleri yaşayacak.

İspanya'nın Sevilya kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final maçı öncesinde ilk Rangers Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, ardından Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner basın toplantısı düzenledi.

Van Bronckhorst: "Büyük bir maç oynamaya hazırız"

"Herkes, her futbolcu Avrupa'da final oynayamaz. Şimdi finaldeyiz ve tek yapmamız gereken her şeyimizi ortaya koyarak kazanmak." diyen Van Bronckhorst, "Her iki kulüp de güçlü bir tarihe sahip. Bu tip maçları kaybetmeyi hiç kimse sevmez. Biz büyük bir maç oynamaya hazırız." şeklinde konuştu.

AA'nın haberine göre; Van Bronckhorst, "Rangers'ı finale taşıdığım için çok gururluyum. Rakibe saygımız büyük ama finaller kazanıldığı zaman güzel. Bu tip maçların baskısı çok fazla ama biz sadece maça yoğunlaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Çok heyecanlı bir final olacak"

Bu sezon üçüncü kez bir Alman takımına karşı oynayacaklarını, rakiplerinin Avrupa'da çok zorlu maçlar kazanan, çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Van Bronckhorst, "Frankfurt, fiziki gücü yüksek, hücumda hızlı ve defansta iyi bir takım. Avrupa'da olağanüstü bir performans gösterdi. Çok heyecanlı bir final olacak." diye ekledi.

Maçın kaderinin penaltılara kalması olasılığına karşı bazı oyuncularının penaltı çalıştığını, bazılarının ise bunu istemediğini aktaran Hollandalı teknik adam, "Bu final, oyuncularım için kulüp tarihine girme ve tarihi bir zafer kazanma fırsatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Oliver Glasner: "Finale layığıyla geldik"

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner de "Oyuncularımda yarınki maçı oynamak için gerekli tecrübe ve inanç var. Rahatlar, ne istediğimi, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Belki de bana ihtiyaçları bile yok." şeklinde konuştu.

"Kariyerimin en iyi noktasındayım ve yarın buna büyük bir parantez açılacak." diyen 47 yaşındaki Avusturyalı teknik adam, Sevilya'ya çok iyi hislerle geldiklerini ve "büyük bir final oynamak için her şeyin uygun olduğunu" söyledi.

Almanya liginde sezonu alt sıralarda tamamlamalarının yarınki maç için hiçbir şey ifade etmediğini vurgulayan Glasner, "Biz bu finale layığıyla geldik. Hazırız, formdayız, heyecanlıyız ve çok iyi bir maç çıkaracağız. Tüm Avrupa bu maçı izlemek istiyor. Mantalitemiz, çok iyi savunma, her zaman hücuma hazır bir takım ve hızlı bir oyun olacaktır. Kupayı kazanmak büyük bir başarı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Maç öncesi notlar

Karşılaşmadan iki gün önce Sevilya'ya gelen Rangers, son antrenmanını Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yaparken, Eintracht Frankfurt ise Almanya'da antrenmanını tamamlayıp, maçtan bir gün önce Sevilya'ya geldi.

Almanya liginde sezonu 11. sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt'un yarınki kupayı kazanamaması halinde gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etme olasılığı bulunmazken, Rangers ise İskoçya liginde şampiyonluğa ulaşan Celtic'in 4 puan arkasında 2. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

TSİ 22.00'de başlayacak Eintracht Frankfurt-Rangers finalini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Frankfurt'ta Hinteregger, Da Costa ve N'Dicka, Rangers'ta ise iki forvet oyuncusu Morelos ve Roofe, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Takımların muhtemel ilk 11'leri:

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Hasebe, Chandler, Knauff, Sow, Rode, Kostic, Kamada, Borre, Lindstrom

Rangers: McGregor, Tavernier, Lundstram, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent

Sevilla'da 3 bin polis görev alacak

Sevilla yerel yönetimi tarafından "yüksek riskli maç" ilan edilen Eintracht Frankfurt-Rangers maçı için kentte 3 bini ulusal polis olmak üzere toplam 5 bin 500 güvenlik görevlisinin hazır bulanacağı bildirildi.

Basına yapılan açıklamalarda, stat çevresi ve kent merkezlerinde taraftarın yoğunlukta olacağı bölgelerde terörle mücadele ekiplerinin de görev alacağı, çok sayıda yolun trafiğe kapatılacağı, stat çevresindeki barların teraslarının hizmet dışı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Maç için 100 bin kadar İskoç ve Alman taraftar kente gelirken, Sevilla ve Malaga havalimanlarında 17-19 Mayıs tarihlerinde 324 ek uçuşun planlandığı kaydedildi.

Yeni formattaki kupayı en çok İspanyol ekipleri kazandı

Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa futbolunun en önemli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatı içinde en çok İspanyol ekipleri başarı gösterdi.

Eski adı UEFA Avrupa Kupası olan organizasyon, 2009-2010 sezonunda itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla gerçekleştirilirken, söz konusu sezondan itibaren Sevilla kupayı 4 kez müzesine götürdü. Atletico Madrid'in 3 kez kazandığı kupanın şampiyonu geçen sezon bir başka İspanyol ekibi Villarreal olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında İspanyol ekipleri dışında iki İngiliz takımı kupa sevinci yaşadı. İngiliz ekiplerinden Chelsea'nin iki kez kazandığı kupayı, Manchester United bir defa müzesine götürdü.

Eintracht Frankfurt veya Rangers'ın yarınki final maçını kazanması halinde 2009-2010 sezonundan itibaren yeni formatında oynanan Avrupa Ligi'nde, İspanyol ve İngiliz takımları dışında bir ülke temsilcisi kupayı alma başarısı gösterecek.

Eintracht Frankfurt, finale namağlup geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta olan ve sarı lacivertliler ile her iki maçta da 1-1 berabere kalan Eintracht Frankfurt, finale kadar namağlup geldi.

Alman takımı, finali kazanması halinde 2018-2019 sezonunda maç kaybetmeden kupayı kazanan Chelsea'nin bu performansını gerçekleştiren ikinci ekip olacak.

İki takım da kupayı bir kez kazandı

Avrupa kupalarında 4. kez final maçına çıkacak Eintracht Frankfurt, son olarak 42 yıl önce (1979-1980) Avrupa'da final oynamış ve o yıl tarihindeki tek UEFA Kupası'nı kazanmıştı.

İskoç temsilcisi Rangers ise Avrupa'da 6. finaline çıkacak. Avrupa'da daha önce 5 kez final oynayan Rangers, sadece 1971-1972 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri'ni müzesine götürebilmişti.