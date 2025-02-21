UEFA Avrupa Ligi gol krallığında 2 Faslı futbolcunun zirve yarışı sürüyor

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerde, 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri de bir gol atarken gol krallığı yarışında zirve takibini ikinci sırada sürdürdü.

GOL KRALLIĞINA BÜYÜK YARIŞ

En-Nesyri, son 16 turuna kadar organizasyonda 6 gol kaydetti ve 7 golü bulunan Ayoub El Kaabi'yi yakın takibine devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışında En-Nesyri dışında 6 golü bulunan 3 oyuncu daha olmasına rağmen takımları organizasyona veda etti.

ZİRVEDEKİ İSİM AYOUB EL KAABI

Yunanistan ekibi Olympiakos'un 31 yaşındaki Faslı forveti Ayoub El Kaabi, organizasyonda şimdiye kadar 7 gol attı ve gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Faslı forvet, geçen sezon da 11 gol ile UEFA Konferans Ligi'nde gol kralı olmuştu.

OSIMHEN'DEN DE 6 GOL

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in de UEFA Avrupa Ligi'nde 6 gol atmasına rağmen sarı-kırmızılı takım organizasyona veda ettiği için Nijeryalı golcüsünün gol krallığı yarışı da sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak organizasyonda son 16 turuna çıkma başarısı gösteremedi.

VARGA VE SAMU

Macar ekibi Ferencvaros'ta forma giyen forvet oyuncusu Barnabas Varga da organizasyonu bu sezon 6 gol ile kapattı. Ferencvaros, son 16 play-off turunda elendi.

Portekiz'in Porto takımında forma giyen Nijerya asıllı İspanyol golcü Samu Aghehowa da UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kaydetti.

Son 16 turuna çıkma başarısı gösteremeyen Porto'da Aghehowa'nın da gol krallığı mücadelesi sona erdi.

GOL KRALLIĞINDA İLK 5 SIRA

1 Ayoub El Kaabi (Olympiakos) 7

2 Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) 6

3 Victor Osimhen (Galatasaray) 6

4 Samu Aghehowa (Porto) 6

5 Barnabas Varga ​​​​​​​(Ferencvaros) 6