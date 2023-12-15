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UEFA Avrupa Ligi heyecanı! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi heyecanı! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökecek olan Galatasaray'ın play-off turundaki rakipleri netlik kazandı. İşte Galatasaray2ın muhtemel rakipleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekiminin tarihi..