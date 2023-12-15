UEFA Avrupa Ligi heyecanı! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardından
üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, şansını UEFA Avrupa Ligi'nde deneyecek.
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avrupa Ligi grubunu ikinci sırada tamamlayan bir takımla eşleşecek.
İlk maç İstanbul'da oynanacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak. İlk karşılaşmalar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak. Kura çekimi TSİ 15:00'da başlayacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşti.
İşte muhtemel rakipler şu şekilde:
Roma
Karabağ
Rennes
Toulouse
Sporting
Sparta Prag
Freiburg
Marsilya
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