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UEFA Avrupa Ligi Kupası'nın galibi Villarreal
UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal, penaltılarla kazanarak müzesine götürdü.
- Haber Merkezi
- 27.05.2021 - 00:55
- Güncelleme : 27.05.2021 - 01:02
UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İspanyol ekibi Villarreal, İngiliz kulübü Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan ve çekişmeli geçen mücadelede Villarreal, 29. dakikada Gerard Moreno ile öne geçerken, Edison Cavani 55. dakikada sahneye çıkarak, Manchester United adına skora denge getirdi.
İlk 90 dakika 1-1 bitince uzatmalara taşındı.
VİLLARREAL, PENALTILARDA KUPAYI KAZANDI
Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltılara geçildi.
Penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi oldu