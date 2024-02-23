Haberler



Avrupa Ligi



Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı. Oynanan dört rövanş karşılaşmasında Sparta Prag, Roma, Olimpik Marsilya ve Sporting Lizbon son 16'ya kaldı.