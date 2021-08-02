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    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 14:55
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    UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yapıldı. Kura çekimi UEFA’nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlandı.

    Avrupa Ligi elemelerinde ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek.

    Kura çekimlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da rakipleri belli oldu.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Galatasaray ın rakipleri #1

    GALATASARAY TURU GEÇERSE RAKİP RANDERS

    Galatasaray, St. Johnstone'u elediği takdirde UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Danimarka ekibi Randers'la eşleşecek.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Galatasaray ın rakipleri #2

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NEFTÇİ YA DA HELSİNKİ

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi-HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Galatasaray ın rakipleri #3

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