UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ile Fenerbahçe eşleşebilir

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ile Fenerbahçe eşleşebilir

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu sezon aynı ülkenin takımları eşleşebilecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin 2 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacağı ve aynı ülke takımlarının bu turda karşılaşabileceği kaydedildi.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE EŞLEŞEBİLİR

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone ile eşleşmişti.

Sarı-kırmızılı ekibin İskoç temsilcisini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.