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    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maç programı

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı yarın başlıyor. Burak, Yusuf ve Zeki'li Lille, Ajax ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 17:40
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    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maç programı

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçları yarın oynanacak.

    Turnuvada son 16'ya kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

    LILLE'İN RAKİBİ AJAX

    Türk futbolcuların formasını giydiği Fransız takımı Lille'in, sahasında Ajax'ı konuk edeceği karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

    Program şöyle:

    20.55 Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
    20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
    20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
    20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)
    20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)
    20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)
    20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)
    20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)
    20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
    23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)
    23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
    23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)
    23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
    23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)
    23.00 Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)
    23.00 Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maç programı #1

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