UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçlarının oynanmasına geçilecek. Finale az bir süre kala, yarı final maçlarının detayları merak edildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Devler liginin ikinci en önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçlarına az bir süre kaldı.

Şampiyonluğa ulaşacak takımın gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği UEFA Avrupa Ligi yarı final maçlar maçları, final biletinin son adımı olacak.

Zafere giden yolda ilerlemek isteyen takımların kıran kırana mücadele edeceği karşılaşmaları zamanı, futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Şampiyonlar Ligi gibi dev karşılaşmaları ve heyecanı seyirciyle buluşturan Avrupa Ligi'nde finalin adına ilişkin şimdiden kulisler yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda Maçları takip etmek isteyenler ise "UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte yanıtı..

Avrupa Ligi'nde 2021-2022 yarı finalleri ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonundaki yarı finaller Nisan ve Mayıs 2022'de oynanacak. İlk maçlar 28 Nisan'da, rövanş maçları ise 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları, Exxen'den izlenebilecek.

Avrupa Ligi yarı finalleri RB Leipzig - Rangers ve West Ham - Eintracht Frankfurt eşleşmelerine sahne olacak.