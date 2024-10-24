UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gecesi: İlk 11'ler

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Süper Lig'e kısa bir ara...

Galatasaray'ın Elfsborg'u 4-3 mağlup etmesinin ardından gözler Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çevrildi.

İşte temsilcilerimizin maçlarından detaylar ve ilk 11'ler.

LYON - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak.

Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

İLK 11'LER

Lyon: Perri, Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Cherki, Benrahma, Lacazette

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Eriksen, Ugarte, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee