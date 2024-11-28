UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray'ın gecesi: CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray sahaya çıkıyor.
BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlayacak.
Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayımlanacak.
Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile
Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Van Overem, Peretz, Kanichoswsky, Davida, Patati, Turgeman
AZ ALKMAAR - GALATASARAY
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak.
AFAS Stadı'nda TSİ ile 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.
AZ Alkmaar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
İLK 11'LER
AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Burmeester, Lahdo, van Bommel, Parrott
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Osimhen, Batshuayi
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