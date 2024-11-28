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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray'ın gecesi: CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray'ın gecesi: CANLI SKOR UEFA Avrupa Ligi'nin heyecanı devam ediyor! Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray ülke puanı için sahaya çıkıyor.