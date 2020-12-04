UEFA Avrupa Ligi'nde Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu şov yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu şov yaptı

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, takımlarının Avrupa Ligi maçlarında üstün performans gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmalarına Türk oyuncularımız damga vurdu.

5. haftada Milan, Celtic'i konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadele, Milan'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada frikikten Hakan Çalhanoğlu, 26. dakikada Samu Castillejo, 50. dakikada Hauge ve 82. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Celtic'in gollerini ise 7. dakikada Rogic ve 14. dakikada Edouard attı.

FRİKİK USTASI HAKAN ÇALHANOĞLU

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2013/14 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda Lionel Messi'nin (36) ardından 18 golle frikikten en çok gol atan ikinci isim oldu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lille, Sparta Prag'ı konuk etti. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele Lille'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

BURAK ŞOV YAPTI

Lille, Sparta Prag'ı konuk etti. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele Lille'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu ve attığı iki golle maça damga vurdu. Sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.



Sparta Prag filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu (35 yaş 141 gün). Öte yandan milli futbolcu, Lille'de bu sezon 14. resmi maçında 8. golünü attı.