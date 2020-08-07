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- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
- AA
- 07.08.2020 - 01:04
- Güncelleme : 07.08.2020 - 01:04
UEFA Avrupa Ligi'nde koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, son 16 turu 4 müsabaka ile sona erdi.
Manchester United, Inter, Shakhtar Donetsk, Kopenhag'ın ardından, Sevilla, Bayer Leverkusen, Wolverhampton ve Basel çeyrek finale yükselen son takımlar oldu.
SEVİLLA ROMA'YI 2-0 MAĞLUP ETTİ
İspanya temsilcisi Sevilla, tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede İtalyan ekibi Roma'yı 2-0 mağlup etti.
Almanya'da oynanan müsabakada 21. dakikada Sergio Reguilon ve 44. dakikada Youssef En Nesyri'nin golleriyle galip gelen Sevilla, son 8 takım arasına kaldı.
Sevilla'da Gianluca Mancini, 90+10. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı.
BAYER LEVERKUSEN TEK GOLLE GEÇTİ
Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı, deplasmanda 3-1 yendiği İskoç kulübü Rangers'ı evinde 1-0 mağlup etti.
51. dakikada Moussa Diaby'nin golüyle galibiyete ulaşan Bayer Leverkusen, çeyrek finale çıktı.
WOLVERHAMPTON 1-0 OLYMPİAKOS
İngiltere temsilcisi Wolverhampton, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunanistan ekibi Olympiakos'u evinde 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada penaltından Raul Jimenez attı.
BASEL DE TEK GOLLE GEÇTİ
Gecenin diğer maçında İsviçre'nin Basel takımı, deplasmanda 3-0 yendiği Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti.
Basel, Fabian Frei'ın 88. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 8 takım arasına kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 10-11 Ağustos'ta tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre)