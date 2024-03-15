UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçları sona erdi.
Karşılaşmaların ardından çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.
Karabağ mücadeleyi kaybetti
Gecenin nefes kesen karşılaşması Bayer Leverkusen ile Karabağ arasında oynandı.
Azerbaycan ekibi deplasmanda 10 kişi kalıp 2-0 öne geçmesine rağmen, Alman temsilcisine 3-2 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi 16 Turu rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Villarreal (İspanya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-1
Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 0-1
West Ham United (İngiltere) - Freiburg (Almanya): 5-0
Slavia Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 1-3
Liverpool (İngiltere) - Sparta Prag (Çekya): 6-1
Brighton (İngiltere) - Roma (İtalya): 1-0
Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1
Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2
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