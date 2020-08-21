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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu ön eleme turunda 5 maç oynandı.
    • AA
    • 21.08.2020 - 00:27
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    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    Tek karşılaşma üzerinden yapılan eşleşmeler sonucu B36 Torshavn, Runavik, Iskra, Glentoran ve Coleraine tur atladı.

    Sonuçlar söyle:

    Saint Joseph's (Cebelitarık) - B36 Torshavn (Faroe Adaları): 1-2

    Runavik (Faroe Adaları) - Barry Town United (Galler): 5-1

    Santa Coloma (Andorra) - Iskra (Karadağ): 0-0 (penaltılarda 3-4)

    Glentoran (Kuzey İrlanda) - HB Torshavn (Faroe Adaları): 1-0

    Coleraine (Kuzey İrlanda) - La Fiorita (San Marino): 1-0

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