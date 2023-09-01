UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi yapılıyor.
İşte eşleşmeler
A Grubu: West Ham, Olympiakos, Freiburg
B Grubu: Ajax, Marsilya, Brighton
C Grubu: Rangers, Real Betis, Sparta Prag
D Grubu: Atalanta, Sporting Lizbon
E Grubu: Liverpool, LASK Linz
F Grubu: Villarreal, Rennes
G Grubu: Roma, Slavia Prag
H Grubu: Leverkusen, Karabağ
Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.
Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.
Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.
Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.
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