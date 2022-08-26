Petrol
99.88
0.00%
Euro
18.1404
0.03%
Dolar
18.1754
0.07%
Altın
1.026
-0.06%
Borsa
3137
2.50%
Bitcoin
394.692
0.38%
BTXN Coin
4.69
-4.08%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşları, 10 karşılaşmayla sona erdi.
    • 26.08.2022 - 01:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar

    Deplasmanda 2-0 yendiği Austria Wien'i sahasında da 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.

    Sivasspor Konferans Ligi'ne düştü

    AA'nın haberine göre; Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Malmö'ye 2-0 yenilerek elendi. Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

    Gruplara kalan takımlar

    Fenerbahçe ve Malmö (İsveç) dışında AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan), HJK Helsinki (Finlandiya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Sheriff (Moldova), Zürih (İsviçre), Ferencvaros (Macaristan) ve Olympiakos (Yunanistan) da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

    Play-off turu rövanşlarının ve ilk maçların skorları şöyle:

    AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dnipro (Ukrayna): 3-0, 2-1

    Zalgiris (Litvanya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-3, 0-1

    Silkeborg (Danimarka)-HJK Helsinki (Finlandiya): 1-1, 0-1

    Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Gent (Belçika): 2-0, 2-0

    Fenerbahçe-Austria Wien (Avusturya): 4-1, 2-0

    Demir Grup Sivasspor-Malmö (İsveç): 0-2, 1-3

    Sheriff (Moldova)-Pyunik (Ermenistan): 0-0, 0-0 (3-2 penaltılarda)

    Hearts (İskoçya)-Zürih (İsviçre): 0-1, 1-2

    Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Ferencvaros (Macaristan): 1-0, 0-4

    Olympiakos (Yunanistan)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1, 1-1 (3-1 penaltılarda)


    İlginizi Çekebilir

    12 Dev Adam Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Letonya'ya yenildi
    Basketbol

    12 Dev Adam Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Letonya'ya yenildi

    Adana'da scooterdan düşen psikolog öldü
    3. Sayfa

    Adana'da scooterdan düşen psikolog öldü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir