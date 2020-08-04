Dolar
6.9502
-0.0359%
Euro
8.2199
0.3418%
Altın
1977.14
0.0161%
Borsa
1127.3
0.0354%
G. Altın
441.86
0.0242%
Bitcoin
78413.4
-1.0628%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın programı

    Pandemi nedeniyle verilen aranın sona ermesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Danimarka'nın Kopenhag takımı ile rövanş mücadelesinde karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 11:05
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 11:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın programı

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu heyecanı yaşanacak.

    Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nde, yarın ve 6 Ağustos Perşembe günü yapılacak son 16 turu maçlarıyla çeyrek finalistler belirlenecek.

    UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın programı #1

    Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Başakşehir, son 16 turu ilk maçında İstanbul'da 1-0 yendiği Danimarka'nın Kopenhag takımı ile yarın TSİ 19.55'te deplasmanda karşılaşacak.

    Son 16 turu ilk ayağında ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma eşleşmeleri ise tek maç üzerinden yapılacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın programı #2

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turundan itibaren ev sahipliğini Almanya üstlenecek ve tur atlayan takımlar tek maç üzerinden belli olacak.

    Organizasyonun son 16 turunda oynanacak maçların programı şöyle:

    Yarın:

    19.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Wolfsburg (Almanya) (2-1)

    19.55 Kopenhag (Danimarka) - Başakşehir (0-1)

    22.00 Manchester United (İngiltere)  -LASK (Avusturya) (5-0)

    22.00 Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)

    UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın programı #3

    6 Ağustos Perşembe:

    19.55 Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)

    19.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - Rangers (İskoçya) (3-1)

    22.00 Basel (İsviçre) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (3-0)

    22.00 Wolverhampton (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) (1-1)

    Görüş Bildir