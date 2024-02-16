UEFA Avrupa Ligi'nde ilk ayak, 4 karşılaşmayla sonlandı
AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağı, TSİ 23.00'te başlayan maçlarla tamamlandı.

Benfica sahasında galip

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 90 dakika forma giydiği maçta Benfica, sahasında Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

Karabağ sürpriz yaptı

Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise deplasmanda Portekiz'in Braga takımını 4-2 yenerek günün sürprizine imza attı.

Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 22 Şubat'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa): 2-1

Milan (İtalya)-Rennes (Fransa): 3-0

Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya): 0-0

Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-4

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)