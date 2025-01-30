UEFA Avrupa Ligi'nde kader gecesi: Temsilcilerimiz tur için sahada

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UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Süper Lig’in 3 büyük kulübü; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kritik maçlara çıkacak.

AJAX - GALATASARAY

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alacak. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez üstlenecek.

İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Hato, Henderson, Taylor, Brobbey, Godts, Baas, Fitz-Jim, Traore, Sutalo

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan yayımlanacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.

Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Midtylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andersson, Sorensen, Osorio, Buksa, Simsir

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri

TWENTE - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

İLK 11'LER

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, Van Wolfswinkel, Ltaief

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan Topcu, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile