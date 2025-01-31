UEFA Avrupa Ligi'nde kura günü! Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması, 8. haftada oynanan 18 maçla sona erdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, son hafta sonuçlarının ardından yoluna play-off turunda devam etmeyi başardı.

Temsilcilerimizin rakipleri saat 15:00'te başlayan kura çekiminde belli oluyor.

İLK 8'E KALAN TAKIMLAR

Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kaldı. Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, ilk 8'e giren ekipler oldu.

9-24'ÜNCÜ SIRADAKİLER PLAY-OFF'TA

Ligde 9-24'üncü sıralarda yer alan ekipler, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamaya hak kazandı.

Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, play-off turunda mücadele edecek.

Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, RFS, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

TEMSİLCİLERİMİZİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çekilen play-off turu kurasındaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Ligde 14. sırayı alan Galatasaray, 19'uncu AZ Alkmaar veya 20'nci Midtjylland ile eşleşecek.

Puan tablosunda 24. sırayı elde eden Fenerbahçe ise 9'uncu Bodo/Glimt ya da 10'uncu Anderlecht ile karşılaşacak.

Galatasaray, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

Fenerbahçe ise play-off'u geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile karşı karşıya gelecek.