UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları! İşte Galatasaray'ın rakibi
ensonhaber.com

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi de belli oldu...

Temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

İşte eşleşmeler

Feyenoord - AS Roma

AC Milan - Rennes

RC Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting Lizbon

Benfica - Toulouse

Braga - Karabağ

Galatasaray - Sparta Prag

Shakhtar Donetsk - Marsilya

Maçlar şubat ayında

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.