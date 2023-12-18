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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları! İşte Galatasaray'ın rakibi

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları! İşte Galatasaray'ın rakibi UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek.