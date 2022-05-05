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    UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Eintracht Frankfurt finalde

    UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Eintracht Frankfurt finalde

    UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Rangers sahasında Leipzig'i, Eintracht Frankfurt da West Ham United'ı yenerek finale çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 23:56
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 00:03
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    UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde rövanş maçları oynandı.

    İskoç ekibi Rangers, sahasında ağırladığı Alman rakibi Leipzig'i 3-1 mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybeden Rangers, bu sonuçla finale yükseldi.

    Rangers, Tavernier'nin 19 ve Kamara'nın 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Leipzig 71. dakikada Nkunku ile umutlandı ancak Rangers, Lundstram'in 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    İskoç ekibi 14 yıl sonra yeniden finalde

    Eşleşmede rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Rangers, 2008'den sonra ikinci kez turnuvada adını finale yazdırdı.

    UEFA Avrupa Ligi nde Rangers ile Eintracht Frankfurt finalde #1

    Frankfurt 42 yıl sonra final gördü

    Yine bir Alman takımı Eintracht Frankfurt, konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 kazandıği ilk maçın rövanşında 1-0 yenerek finalist oldu.

    West Ham United'ın sol beki Cresswell'in 17. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Eintracht Frankfurt, Borre'nin 26. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı.

    Eintracht Frankfurt bu sonuçla şampiyon olduğu 1980'den sonra ikinci kez kupada finale çıktı.

    Final maçı Sevilla'da

    UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

    UEFA Avrupa Ligi nde Rangers ile Eintracht Frankfurt finalde #2


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