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- UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Eintracht Frankfurt finalde
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Eintracht Frankfurt finalde
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 23:56
- Güncelleme : 06.05.2022 - 00:03
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde rövanş maçları oynandı.
İskoç ekibi Rangers, sahasında ağırladığı Alman rakibi Leipzig'i 3-1 mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybeden Rangers, bu sonuçla finale yükseldi.
Rangers, Tavernier'nin 19 ve Kamara'nın 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Leipzig 71. dakikada Nkunku ile umutlandı ancak Rangers, Lundstram'in 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
İskoç ekibi 14 yıl sonra yeniden finalde
Eşleşmede rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Rangers, 2008'den sonra ikinci kez turnuvada adını finale yazdırdı.
Frankfurt 42 yıl sonra final gördü
Yine bir Alman takımı Eintracht Frankfurt, konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 kazandıği ilk maçın rövanşında 1-0 yenerek finalist oldu.
West Ham United'ın sol beki Cresswell'in 17. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Eintracht Frankfurt, Borre'nin 26. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı.
Eintracht Frankfurt bu sonuçla şampiyon olduğu 1980'den sonra ikinci kez kupada finale çıktı.
Final maçı Sevilla'da
UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.