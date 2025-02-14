UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları oynandı.

Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildi.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının oynanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni şampiyonluk oranları dikkat çekti.

FAVORİ MANCHESTER UNITED

Manchester United 4.9 oranla UEFA Avrupa Ligi'nde yine şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi. (Bir önceki oran 5)

Tottenham'ın 5.5 olan oranı da 5.4'e düşürüldü.

Şampiyonluğun üçüncü favorisi gösterilen Athletic Bilbao'nun oranı ise 6'dan 5.8'e indi.

Lazio'nun oranı 7.4'ten 7'ye düşürüldü.

Eintracht Frankfurt'un oranı ise 9.8 olarak belirlendi. (Önceki oran 10)

Real Sociedad'ın şampiyonluk oranı 9.8e düşürüldü. İspanyol ekibinin önceki oranı 12 idi.

Roma'nın 16 olan oranı da 15'e indirildi.

Lyon'un oranı ise 16 olarak belirlendi. (Önceki oran 15)

Olympiakos'un 17 olan oranı ise sabit kaldı.

Ajax'ın 19 olan oranı 18'e düşürüldü.

FENERBAHÇE 9. SIRADA

Fenerbahçe'nin 20 olan oranı da 18'e indirildi. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında 9. sırada yer aldı.

Porto'nun 23 olan oranı sabit kaldı.

Rangers'ın 35 olan oranı da değişmedi.

GALATASARAY'IN ORANI 4 KATINA ÇIKTI

Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden AZ Alkmaar'ın oranı ise 120'den 60'a düşürüldü.

FCSB'nin 200 olan oranı da 90'a indirildi.

Galatasaray'ın 15 olan oranı ise 4 katına çıkarılarak 90 oldu.

Diğer oranlar ise şöyle: