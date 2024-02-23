UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri çekilen kurayla belirlendi. Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag ise Liverpool ile eşleşti. Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları 14 Mart'ta oynanacak.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.

Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta oynanacak. Bu turda rövanş karşılaşmaları 14 Mart'ta yapılacak.

Sparta Prag'a Liverpool geldi

Play-off turunda temsilcimiz Galatasaray'ı 3-2'nin rövanşında 4-1'lik skorla yenerek eleyen Çekya ekibi Sparta Prag, İngiliz devi Liverpool ile eşleşti.

Azerbaycan takımı Karabağ ise Bundesliga'da lider durumda bulunan bu sezonun formda ekibi Bayer Levekusen ile kozlarını paylaşacak.

Benfica-Rangers eşleşmesinde ise milli futbolcular Orkun Kökçü ve Rıdvan Yılmaz karşı karşıya gelecek.

Eşleşmeler

Sparta Prag - Liverpool

Marsilya - Villareal

Roma - Brighton

Benfica - Rangers

Freiburg - West Ham United

Sporting Lizbon - Atalanta

Milan - Slavia Prag

Karabağ - Bayer Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi takvimi

Avrupa Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final maçlarının Kura Çekimi 15 Mart'ta yapılacak.

Ayrıca çeyrek final için yapılacak kura çekiminin ardından olası yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak.

Avrupa Ligi'nde finale kalacak takımların belli olacağı yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçların ardından netlik kazanacak.

Kupa 2'de şampiyon, 22 Mayıs'ta Dublin'deki Aviva Stadyumu'ndaki final maçında belli olacak.