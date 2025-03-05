UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı

İHA
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarında heyecan yarın yaşanacak.
Avrupa kupalarında tek Türk takımı olan Fenerbahçe, evinde İskoç ekibi Rangers ile mücadele edecek.
Son 16 turunda rövanşlar ise 13 Mart'ta gerçekleştirilecek.
SON 16 TURU İLK MAÇLARININ PROGRAMI
20.45 AZ Alkmaar - Tottenham
20.45 Real Sociedad - Manchester United
20.45 FCSB - Lyon
20.45 Fenerbahçe - Rangers
23.00 Viktoria Plzen - Lazio
23.00 Bodo/Glimt - Olympiakos
23.00 Ajax - Eintracht Frankfurt
23.00 Roma - Athletic Bilbao
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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