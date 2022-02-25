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    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

    Avrupa Ligi son 16 turuna kalan takımlar, oynanan 8 karşılaşmanın ardından belirlendi.
    • AA
    • 25.02.2022 - 03:58
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    UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 8 grup lideri de doğrudan son 16 turuna yükselmişti.

    Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 8 takım arasında yer alan Kızılyıldız (Sırbistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Leverkusen (Almanya), Lyon (Fransa), Monaco (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), West Ham (İngiltere)), son 16 turunda mücadele edecek.

    SON 16'YA KALAN DİĞER TAKIMLAR

    Sonuçların ardından, Porto, Sevilla, Leipzig, Atalanta, Barcelona, Rangers, Real Betis ve Braga son 16 turuna adını yazdırdı.

    25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.

    Son 16 play-off turu rövanş maçları ve ilk maçları skorları şöyle:

    Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1 - Sevilla (İspanya): 0 (1-3)

    UEFA Avrupa Ligi nde son 16 ya kalan takımlar #1

    Real Sociedad (İspanya): 1 - Leipzig (Almanya): 3 (2-2)

    UEFA Avrupa Ligi nde son 16 ya kalan takımlar #2

    Olympiakos (Yunanistan): 0 - Atalanta (İtalya): 3 (1-2)

    UEFA Avrupa Ligi nde son 16 ya kalan takımlar #3

    Lazio (İtalya): 2 - Porto (Portekiz): 2 (1-2)

    UEFA Avrupa Ligi nde son 16 ya kalan takımlar #4

    Napoli (İtalya): 2 - Barcelona (İspanya): 4 (1-1)

    UEFA Avrupa Ligi nde son 16 ya kalan takımlar #5

    Rangers (İskoçya): 2 - Borussia Dortmund (Almanya): 2 (4-2)

    UEFA Avrupa Ligi nde son 16 ya kalan takımlar #6

    Real Betis (İspanya): 0 - Zenit (Rusya): 0 (3-2)

    UEFA Avrupa Ligi nde son 16 ya kalan takımlar #7

    Braga (Portekiz): 2 - Sheriff (Moldova): 0 (0-2) - Penaltılarla 3-2 Braga turu geçti.

    UEFA Avrupa Ligi nde son 16 ya kalan takımlar #8


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