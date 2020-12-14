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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri
Avrupa Ligi'nde son 32 turunda karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax ile eşleşti.
- Haber Merkezi
- 14.12.2020 - 15:20
- Güncelleme : 14.12.2020 - 15:42
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupası olan Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi.
SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ
Wolfsberger - Tottenham
Dinamo Kiev - Club Brugge
Real Sociedad - Manchester United
Benfica - Arsenal
Kızılyıldız - AC Milan
Royal Antwerp - Rangers
Slavia Prag - Leicester City
Salzburg - Villarreal
Braga - Roma
Krasnodar - Dinamo Zagreb
Young Boys - Bayer Leverkusen
Molde - Hoffenheim
Granada - Napoli
Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk
Lille - Ajax
Olympiakos - PSV
MAÇLAR ŞUBAT AYINDA
Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.