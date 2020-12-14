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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri

Avrupa Ligi'nde son 32 turunda karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax ile eşleşti.