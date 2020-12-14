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    UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri

    Avrupa Ligi'nde son 32 turunda karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax ile eşleşti.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 15:20
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 15:42
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    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupası olan Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi.

    SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ

    Wolfsberger - Tottenham

    Dinamo Kiev - Club Brugge

    Real Sociedad - Manchester United

    Benfica - Arsenal

    Kızılyıldız - AC Milan

    Royal Antwerp - Rangers

    Slavia Prag - Leicester City

    Salzburg - Villarreal

    Braga - Roma

    Krasnodar - Dinamo Zagreb

    Young Boys - Bayer Leverkusen

    Molde - Hoffenheim

    Granada - Napoli

    Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk

    Lille - Ajax

    Olympiakos - PSV

    UEFA Avrupa Ligi nde son 32 turu eşleşmeleri #1

    MAÇLAR ŞUBAT AYINDA

    Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.

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