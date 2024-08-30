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Avrupa Ligi



UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatıyla düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor.