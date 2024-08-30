UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

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Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi yapılıyor.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nin kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşiyor.
ORGANİZASYONUN FORMATI
Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçlar, 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 30 Ocak 2025'te sona erecek.
Takımlar her torbadan 2'şer takımla eşleşmek üzere 4'ü evinde 4'ü deplasmanda toplam 8 maç oynayacak.
Bu aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-Off'ta karşılaşacak. Play-Off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek.
Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak.
Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.
TORBALAR
1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag
2. Torba: Fenerbahçe, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş
3. Torba: Galatasaray, Karabağ, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö
4. Torba: Beşiktaş, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, FCSB, RFS, Elfsborg
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