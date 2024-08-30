UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor
Haber Merkezi

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Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi yapılıyor.

Temsilcilerimizden Fenerbahçe, ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nin kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşiyor.

ORGANİZASYONUN FORMATI

Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçlar, 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Takımlar her torbadan 2'şer takımla eşleşmek üzere 4'ü evinde 4'ü deplasmanda toplam 8 maç oynayacak.

Bu aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-Off'ta karşılaşacak. Play-Off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek.

Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak.

Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

TORBALAR

1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag

2. Torba: Fenerbahçe, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş

3. Torba: Galatasaray, Karabağ, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö

4. Torba: Beşiktaş, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, FCSB, RFS, Elfsborg