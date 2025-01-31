UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakiplerini yakından tanıyalım

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.

PLAY-OFF MAÇLARI 13-20 ŞUBAT'TA

Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.

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AZ ALKMAAR

Galatasaray, AZ Alkmaar ile UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşılaştı.

İki takım arasında bu sezon lig aşamasında Hollanda'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekipleriyle ise bugüne kadar 10 kez mücadele etti.

Galatasaray; PSV, AZ Alkmaar ve Ajax ile oynadığı bu maçlarda 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skorla elde etti.

AZ ALKMAAR, 19. SIRADA TAMAMLADI

AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi'nde; Elfsborg'u 3-2, Roma'yı 1-0 ve Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken, Athletic Bilbao'ya 2-0, Tottenham'a 1-0 ve Ferencvaros'a da 4-3 kaybetti.

Hollanda ekibi Galatasaray ile 1-1 ve Ludogorets ile de 2-2 berabere kaldı. AZ Alkmaar, topladığı 11 puan ve averajla ligi 19. sırada tamamladı.

LİGDE, 6. SIRADALAR

AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde bu sezon 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 34 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Hollanda takımını, Belçikalı teknik direktör Maarten Martens çalıştırıyor.

AZ Alkmaar maçlarını ise Alkmaar şehrinde yer alan 19 bin 478 kişilik kapasitesi olan AFAS Stadyumu'nda oynuyor.

Hollanda ekibinde İrlandalı futbolcu Troy Parrot, bu sezon attığı 13 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor.

ANDERLECHT

Fenerbahçe, Anderlecht ile UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 6 kez karşılaştı.

Temsilcimiz rakibiyle oynadığı maçlarını 3'ünü kazanırken, 2 beraberlik 1 de mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, Belçika ekipleriyle ise bugüne kadar 11 kez mücadele etti.

Fenerbahçe; Anderlecht, Royal Antwerp ve Union Saint Gilloise ile oynadığı bu maçlarda 7 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

ANDERLECHT, 10. SIRADA BİTİRDİ

Anderlecht, bu sezon Avrupa Ligi'nde; Ferencvaros'u 2-1, Real Sociedad'ı 2-1, Ludogorets'i 2-0, ve Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederken, Rigas Skola ile 1-1, Porto ile 2-2 berabere kaldı.

Anderlecht, Viktoria Plzen'e 2-0 ve Hoffenheim'a ise 4-3 yenildi.

Belçika ekibi topladığı 14 puan ve averajla ligi 10. sırada tamamladı.

LİGDE 4. SIRADA BULUNUYORLAR

Anderlecht, Belçika Ligi'nde bu sezon 11 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

Anderlecht'i, Belçikalı teknik direktör David Hubert çalıştırıyor.

Anderlecht maçlarını ise Brüksel şehrinde yer alan 21 bin 500 kişilik kapasitesi olan Lotto Park'ta oynuyor.

Belçika ekibinde Hollandalı futbolcu Kasper Dolberg, bu sezon attığı 18 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor.