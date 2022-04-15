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    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar

    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları oynandı. İşte sonuçlar ve tur atlayan takımlar..
    • 15.04.2022 - 01:17
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    Almanya'nın Leipzig ve Eintracht Frankfurt, İngiltere'nin West Ham United ile İskoçya'nın Rangers takımları, son 4'e kaldı.

    Barcelona, Frankfurt'a elendi

    AA'nın haberine göre; gecenin öne çıkan maçında Barcelona, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Filip Kostic (2) ve Santos Borre'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan konuk ekip tur atlayan taraf oldu.

    UEFA Avrupa Ligi nde yarı finale yükselen takımlar #1

    Yarı finalde Leipzig ile Rangers, West Ham United ile de Eintracht Frankfurt eşleşti.

    UEFA Avrupa Ligi nde yarı finale yükselen takımlar #2

    Bu turda karşılaşmaların ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. 18 Mayıs'taki finale ise İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

    Çeyrek finalde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

    Atalanta (İtalya) - Leipzig (Almanya): 1-1, 0-2

    Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1, 2-3

    Olimpik Lyon (Fransa) - West Ham United (İngiltere)﻿: 1-1, 0-3

    Rangers (İskoçya) ﻿- Braga (Portekiz): 0-1, 3-1 (Uzatmada)


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