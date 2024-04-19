Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan çeyrek final maçlarının ardından Atalanta, Roma, Bayer Leverkusen ve Olimpik Marsilya yarı final biletini aldı.

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu.

Deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool'u ağırlayan Atalanta, Muhammed Salah'ın penaltı golüyle rakibine 1-0 yenilmesine karşın son 4 takım arasına kalan taraf oldu.

Zeki Çelik ilk yarıda atıldı, Roma turu bırakmadı

İki İtalyan takımının mücadelesinde Roma, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Milan'ı rövanşta da 2-1 yenerek tur biletini aldı.

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, 31. dakikada kırmızı kart gördü.

Roma, UEFA organizasyonlarında son 3 sezonda da yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

Bayer Leverkusen yoluna devam ediyor

Almanya Ligi'nde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam etti.

2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kalan Bayer Leverkusen, son 4 takım arasına kaldı.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 44 maça çıkardı.

Final heyecanı Dublin'de

Turnuvanın yarı finalinde Roma ile Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya ile de Atalanta eşleşti.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşanacak.

Çeyrek final eşleşmelerinde alınan sonuçlar şöyle:

Roma (İtalya)-Milan (İtalya): 1-0, 2-1

Atalanta (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 3-0, 0-1

West Ham United (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2, 1-1

Olimpik Marsilya (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-2, 1-0 (Olimpik Marsilya penaltılarla 4-2 kazandı)