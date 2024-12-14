UEFA Avrupa Ligi'nin gol ve asist kralı Galatasaray'dan

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geldi.

Eleda Stadyumu’nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY, MALMÖ DEPLASMANINDAN 1 PUANLA DÖNDÜ

Ev sahibi ekip 24. dakikada Erik Botheim'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray 43. dakikada Elias Jelert ile bu gole yanıt verdi ve skor 1-1 oldu. İlk yarı bu skorla bitti.

Sarı-kırmızılı takım karşılaşmanın 56. dakikasında Yunus Akgün'le 2-1 öne geçti. Malmö, 90+2. dakikada Pena ile skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede gol çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

MERTENS, ASİST KRALI

Galatasaray'da birçok futbolcu Avrupa Ligi'nin hücum istatistiklerinde zirvede yer aldı.

Dries Mertens, çıktığı 6 maçta yaptığı 5 asistle UEFA Avrupa Ligi'nin en fazla gol pası veren oyuncusu oldu.

YUNUS AKGÜN, GOL KRALLIĞINDA İDDİALI

Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığında iddialı bir şekilde ilerliyor.

Avrupa Ligi'ndeki sırasıyla PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham maçlarında birer gol kaydeden Yunus, 5. haftadaki AZ Alkmaar müsabakasını boş geçti. Altıncı haftadaki Malmö maçında skor üretmeyi başaran 24 yaşındaki futbolcu, toplam 5 gole ulaştı.

Yıldız futbolcu, Kupa 2'deki gol krallığı yarışında; 5'er golü bulunan Macar ekibi Ferencvaros'tan Barnabas Varga, Portekiz'in Porto takımından Samu ve İngiltere temsilcisi Manchester United'dan Rasmus Hojlund ile zirveyi paylaşıyor.