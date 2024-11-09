UEFA, Başakşehir'den özür diledi

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü hafta maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Bu mücadelede Kopenhag’ın gollerini 79 ve 83’üncü dakikada Chiakha kaydetti.

Başakşehir'in gollerini ise 26'ncı dakikada Keny ve 80’inci dakikada Piatek attı.

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk puanını alırken, Kopenhag 2 puana yükseldi.

KOPENHAG'DAN KÜFÜRLÜ PANKART

Bu maçın öncesinde ise çarpıcı bir olay yaşandı. Kopenhag taraftarlarının hazırladığı küfür içeren pankarta UEFA izin verdi.

"You're fucked now" yazılı pankarta Başakşehir yöneticilerinin yaptığı itiraz UEFA temsilcisi tarafından kabul edilmedi.

BAŞAKŞEHİR, SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Bu gelişmenin ardından Başakşehir, X hesabından Kopenhag'ı etiketleyerek Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminden küfürlü bir sahneyi paylaştı.

Başakşehir, yayınladığı videoya "Amerikalıların bir sözü vardır, tanıdık geliyor mu?" notunu düştü.

UEFA, BAŞAKŞEHİR'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Yaşananlar sonrasında ise UEFA, Kopenhag maçındaki koreografi nedeniyle Başakşehir Kulübü'ne özür mektubu gönderdi ve konunun takipçisi olacağını belirtti.

"ÇİFTE STANDART"

Konuyla ilgili TRT SPOR'a açıklama yapan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, şunları dedi:

UEFA'nın pankartı kabul etmesine itiraz ettik. 3 saat sonra UEFA'dan özür mesajı geldi. Kopenhag da sanıyorum bir özür yayınlamak durumunda kalacak. Kabul edilemez olduğunu en azından UEFA'ya kabul ettirmiş olduk. Gazze için pankartlara izin verilmezken bu küfürlü pankarta izin verildi. Bu bir çifte standart.