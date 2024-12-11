İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşılaştı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de bu önemli müsabakayı izlemek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve beraberinde heyetle birlikte stadyuma geldi.

Ceferin'i stada girişinde Fenerbahçeli yöneticiler karşıladı.

YEMEK ORGANİZASYONUNDA BİR ARAYA GELDİLER

Bugün ayrıca UEFA Başkanı Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte yemek organizasyonunda bir araya geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor