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    UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u finansal olarak izlemeye aldı

    UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u finansal olarak izlemeye aldı

    UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un finansal kontrol açısından izleme listesinde yer aldığını ve gerek duyulursa yaptırım uygulayacağını açıkladı.
    • 02.09.2022 - 18:26
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 18:50
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    UEFA, finansal açıdan izlemeye alınan kulüpleri açıkladı.

    UEFA'dan yapılan açıklamada bu sezon Finansal Fair Play kurallarını ihlal etme riski taşıdığı gerekçesiyle 19 kulübün gözlem altında tutulacağı belirtildi.

    Trabzon ile Fenerbahçe de listede

    Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı listede Barcelona, Chelsea, Manchester City gibi Avrupa devleri de bulunuyor.

    UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor u finansal olarak izlemeye aldı #1

    Açıklanan 19 takım

    İşte UEFA'nın açıkladığı 19 takım;

    1. Borussia Dortmund
    2. Chelsea
    3. FC Barcelona
    4. FC Basel 1893
    5. 1.FC Union Berlin
    6. Fenerbahçe SK
    7. Feyenoord
    8. Leicester City FC
    9. Manchester City
    10. Olympique Lyon
    11. Rangers
    12. Real Betis
    13. Royal Antwerp FC
    14. Sevilla FC
    15. Lazio
    16. Napoli
    17. Trabzonspor AŞ
    18. VFL Wolfsburg
    19. West Ham United

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