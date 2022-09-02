UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u finansal olarak izlemeye aldı

UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u finansal olarak izlemeye aldı

UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un finansal kontrol açısından izleme listesinde yer aldığını ve gerek duyulursa yaptırım uygulayacağını açıkladı.

UEFA, finansal açıdan izlemeye alınan kulüpleri açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada bu sezon Finansal Fair Play kurallarını ihlal etme riski taşıdığı gerekçesiyle 19 kulübün gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Trabzon ile Fenerbahçe de listede

Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı listede Barcelona, Chelsea, Manchester City gibi Avrupa devleri de bulunuyor.

Açıklanan 19 takım

İşte UEFA'nın açıkladığı 19 takım;