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- UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u finansal olarak izlemeye aldı
UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u finansal olarak izlemeye aldı
UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un finansal kontrol açısından izleme listesinde yer aldığını ve gerek duyulursa yaptırım uygulayacağını açıkladı.
- 02.09.2022 - 18:26
- Güncelleme : 02.09.2022 - 18:50
UEFA, finansal açıdan izlemeye alınan kulüpleri açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada bu sezon Finansal Fair Play kurallarını ihlal etme riski taşıdığı gerekçesiyle 19 kulübün gözlem altında tutulacağı belirtildi.
Trabzon ile Fenerbahçe de listede
Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı listede Barcelona, Chelsea, Manchester City gibi Avrupa devleri de bulunuyor.
Açıklanan 19 takım
İşte UEFA'nın açıkladığı 19 takım;
- Borussia Dortmund
- Chelsea
- FC Barcelona
- FC Basel 1893
- 1.FC Union Berlin
- Fenerbahçe SK
- Feyenoord
- Leicester City FC
- Manchester City
- Olympique Lyon
- Rangers
- Real Betis
- Royal Antwerp FC
- Sevilla FC
- Lazio
- Napoli
- Trabzonspor AŞ
- VFL Wolfsburg
- West Ham United