UEFA, Galatasaray'ın itirazını reddetti

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasının yeniden oynanma ya da hükmen galibiyet taleplerinin geri çevrildiğini duyurdu.

İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray AŞ ile Lokomotiv Moskova arasında 4 Kasım 2021'de oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itiraza ilişkin olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu aşağıdaki kararı aldı:

Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilemez."





UEFA'NIN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Galatasaray, 24 saatlik itiraz süresi içerisinde Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili talebini iletmediği için geri çevrildi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer, Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart vermiş fakat oyundan ihraç etmemişti.



