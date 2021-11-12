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    UEFA, Galatasaray'ın itirazını reddetti

    UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 15:45
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    UEFA, Galatasaray'ın itirazını reddetti

    UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasının yeniden oynanma ya da hükmen galibiyet taleplerinin geri çevrildiğini duyurdu.

    İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

    "Galatasaray AŞ ile Lokomotiv Moskova arasında 4 Kasım 2021'de oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itiraza ilişkin olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu aşağıdaki kararı aldı:

    Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilemez."

    UEFA, Galatasaray ın itirazını reddetti #1

    UEFA'NIN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

    Galatasaray, 24 saatlik itiraz süresi içerisinde Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili talebini iletmediği için geri çevrildi.

    NE OLMUŞTU?

    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer, Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart vermiş fakat oyundan ihraç etmemişti.

    UEFA, Galatasaray ın itirazını reddetti #2

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