- Haberler
- Avrupa Ligi Haberleri
- UEFA, Galatasaray'ın itirazını reddetti
UEFA, Galatasaray'ın itirazını reddetti
UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 12.11.2021 - 15:38
- Güncelleme : 12.11.2021 - 15:45
UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasının yeniden oynanma ya da hükmen galibiyet taleplerinin geri çevrildiğini duyurdu.
İşte UEFA'dan yapılan açıklama:
"Galatasaray AŞ ile Lokomotiv Moskova arasında 4 Kasım 2021'de oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itiraza ilişkin olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu aşağıdaki kararı aldı:
Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilemez."
UEFA'NIN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
Galatasaray, 24 saatlik itiraz süresi içerisinde Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili talebini iletmediği için geri çevrildi.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer, Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart vermiş fakat oyundan ihraç etmemişti.