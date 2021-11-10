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    UEFA Galatasaray'ın kural hatası itirazını reddetti

    UEFA Galatasaray'ın kural hatası itirazını reddetti

    Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova maçında yaşanan kural hatası için yaptığı başvuru, UEFA tarafından reddedildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 21:26
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 21:32
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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynanan Lokomotiv Moskova maçında yaşanan kural hatası nedeniyle UEFA’ya başvurmuştu.

    Sarı-kırmızılılar, karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği belirterek, hükmen ya da karşılaşmanın tekrar oynanmasını istemişti.

    UEFA Galatasaray ın kural hatası itirazını reddetti #1

    UEFA ZAMANINDA BAŞVURU YAPILMADI DEDİ

    Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya yaptığı başvuru olumsuz sonuçlandı.

    Galatasaray'ın UEFA kurallarına göre maçtan 24 saat içerisinde başvuru yapmadığı için bu talebin değerlendirilmeye alınmadığı ortaya çıktı.

    UEFA Galatasaray ın kural hatası itirazını reddetti #2

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