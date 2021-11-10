UEFA Galatasaray'ın kural hatası itirazını reddetti

Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova maçında yaşanan kural hatası için yaptığı başvuru, UEFA tarafından reddedildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynanan Lokomotiv Moskova maçında yaşanan kural hatası nedeniyle UEFA’ya başvurmuştu.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği belirterek, hükmen ya da karşılaşmanın tekrar oynanmasını istemişti.

UEFA ZAMANINDA BAŞVURU YAPILMADI DEDİ

Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya yaptığı başvuru olumsuz sonuçlandı.

Galatasaray'ın UEFA kurallarına göre maçtan 24 saat içerisinde başvuru yapmadığı için bu talebin değerlendirilmeye alınmadığı ortaya çıktı.