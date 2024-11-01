UEFA, Jose Mourinho'ya ceza verdi

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşırken 1-1 berabere kalmıştı.

Müsabakanın 56. dakikasında Bright Osayi-Samuel'e ceza sahasında yapılan mücadele sonrası yedek kulübesi ve teknik heyet penaltı beklemişti.

Hakem Clement Turpin, Fenerbahçe yedek kulübesinin olduğu bölüme gelerek Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart göstermişti.

UEFA CEZA VERDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Mourinho'nun cezası belli oldu.

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

AZ ALKMAAR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.

Portekizli teknik adam, Hollanda ekibiyle oynanacak maçta takımın başında olamayacak.

SLAVIA PRAG KARŞISINDA KULÜBEDE OLACAK

Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek ve Çek ekibiyle oynanacak maçta kulübede yer alabilecek.