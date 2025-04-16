İHA
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalde rövanş heyecanı yarın yaşanacak.
Rövanş mücadelelerinde Fiorentina evinde Celje ile karşılaşacak. Chelsea de Legia Varşova'yı konuk edecek.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak müsabakalarının TSİ programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
YARIN
19.45 Fiorentina (2) - Celje (1)
19.45 Jagiellonia Bialystok (0) - Real Betis (2)
22.00 Chelsea (3) - Legia Varşova (0)
22.00 Rapid Wien (1) - Djurgarden (0)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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