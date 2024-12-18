UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları, yarın oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak. Jan Breydel Stadı'ndaki maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
Organizasyonda yarın yapılacak maçların ardından bir üst tura yükselecek ekipler belli olacak.
6. HAFTA MAÇLARI
UEFA Konferans Ligi'nde TSİ 23.00'te başlayacak 6. hafta maçlarının programı şöyle:
Chelsea - Shamrock Rovers
LASK - Vikingur
Real Betis - HJK
Molde - Mlada Boleslav
Heidenheim - St. Gallen
Djurgarden - Legia Varşova
APOEL - Astana
Rapid Wien - Kopenhag
Vitoria - Fiorentina
Cercle Brugge - Başakşehir
Lugano - Pafos
Hearts - Petrocub
Panathinaikos - Dinamo Minsk
TSC - Noah
Borac - Omonoia
Jagiellonia - Olimpija Ljubljana
Celje - The New Saints
Larne - Gent
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