UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı
AA

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı.

6. hafta maçları tamamlandı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak lig aşamasında ilk 24 takım arasına giremedi ve Avrupa kupalarına veda etti.

ALINAN SONUÇLAR

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda lig etabının son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda): 5-1

LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda): 1-1

Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya): 1-0

Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya): 4-3

Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre): 1-1

Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan): 1-1

Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0

Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya): 1-1

Cercle Brugge (Belçika)-Başakşehir: 1-1

Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova): 2-2

Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus): 4-0

TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan): 4-3

Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0

Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler): 3-2

Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika): 1-0

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Gent (Belçika)-Kopenhag (Danimarka)

Real Betis (İspanya)-Heidenheim (Almanya)

Molde (Norveç)-TSC (Sırbistan)

Jagiellonia (Polonya)-Shamrock Rovers (İrlanda)

Celje (Slovenya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Vikingur (İzlanda)-Borac (Bosna Hersek)

Panathinaikos (Yunanistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Yazar