UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleşti.
Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak.
Tur atlayan takımlar ise 10-17 Nisan tarihlerinde çeyrek final maçlarına çıkacak.
FİNAL 28 MAYIS'TA
Yarı final karşılaşmaları 1-8 Mayıs tarihlerinde final ise 28 Mayıs'ta Polonya'nın 45 bin kapasiteli Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.
EŞLEŞMELER
SON 16
Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge
Molde - L.Varşova
Celje - Lugano
Pafos - Djurgardens
Panathinaikos - Fiorentina
Borac - Rapid Wien
Real Betis - V.Guimaraes
Kopenhag - Chelsea
ÇEYREK FİNAL
Real Betis / V.Guimaraes - Jagiellonia Bialystok / Cercle Brugge
Celje / Lugano - Panathinaikos / Fiorentina
Kopenhag / Chelsea - Molde / L.Varşova
Pafos / Djurgardens - Borac / Rapid Wien
YARI FİNAL
Real Betis / V.Guimaraes / Jagiellonia Bialystok / Cercle Brugge - Celje / Lugano / Panathinaikos / Fiorentina
Kopenhag / Chelsea / Molde / L.Varşova - Pafos / Djurgardens / Borac / Rapid Wien
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