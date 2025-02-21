UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi
Haber Merkezi

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleşti.

Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Tur atlayan takımlar ise 10-17 Nisan tarihlerinde çeyrek final maçlarına çıkacak.

FİNAL 28 MAYIS'TA

Yarı final karşılaşmaları 1-8 Mayıs tarihlerinde final ise 28 Mayıs'ta Polonya'nın 45 bin kapasiteli Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.

EŞLEŞMELER

SON 16

Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge

Molde - L.Varşova

Celje - Lugano

Pafos - Djurgardens

Panathinaikos - Fiorentina

Borac - Rapid Wien

Real Betis - V.Guimaraes

Kopenhag - Chelsea

ÇEYREK FİNAL

Real Betis / V.Guimaraes - Jagiellonia Bialystok / Cercle Brugge

Celje / Lugano - Panathinaikos / Fiorentina

Kopenhag / Chelsea - Molde / L.Varşova

Pafos / Djurgardens - Borac / Rapid Wien

YARI FİNAL

Real Betis / V.Guimaraes / Jagiellonia Bialystok / Cercle Brugge - Celje / Lugano / Panathinaikos / Fiorentina

Kopenhag / Chelsea / Molde / L.Varşova - Pafos / Djurgardens / Borac / Rapid Wien

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Emre Çalışkan
Editor