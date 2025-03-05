UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu başlıyor

İHA
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maç heyecanı yarın oynanacak mücadelelerle yaşanacak.
Son 16 turu ilk müsabakalarında İngiliz ekibi Chelsea, Danimarka deplasmanında Kopenhag ile karşılaşacak.
Yunan temsilcisi Panathinaikos da İtalyan takımı Fiorentina'yı ağırlayacak.
Rövanş müsabakaları ise 13 Mart Perşembe günü oynanacak.
SON 16 TURU İLK MAÇLARININ PROGRAMI
20.45 Real Betis - Vitoria Guimaraes
20.45 Panathinaikos - Fiorentina
20.45 Molde - Legia Varşova
20.45 Kopenhag - Chelsea
23.00 Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge
23.00 Celje - Lugano
23.00 Borac Banja Luka - Rapid Wien
23.00 Pafos - Djurgarden
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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