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UEFA, Mauro Icardi'yi iki ödüle aday gösterdi

UEFA, Mauro Icardi'yi iki ödüle aday gösterdi Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sparta Prag maçında sergilediği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülü için aday gösterildi. Icardi'nin attığı gol de haftanın golüne aday listesinde yer aldı.