UEFA, Mauro Icardi'yi iki ödüle aday gösterdi

İHA
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda ilk maçlar tamamlanırken, haftanın oyuncusu adayları da belli oldu.
Galatasaray'ın sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile oynadığı maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergileyerek 3-2'lik galibiyetin mimarlarından olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, adaylar arasında yer aldı.
Icardi dışında Milan'dan Ruben Loftus-Cheek, Karabağ'dan Abdellah Zoubir ve Benfica'dan da Angel Di Maria aday gösterildi.
Haftanın golüne de aday
30 yaşındaki futbolcunun Sparta Prag'a attığı gol de haftanın golüne de aday gösterildi.
Listede ayrıca Milan'dan Rafael Leao, Sparta Prag'dan Preciado ve Shakhtar Donetsk'ten de Eguinaldo bulunuyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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