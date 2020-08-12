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    UEFA, PAOK-Beşiktaş maçının yerini değiştirmedi

    UEFA'nın, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik nedeniyle, PAOK-Beşiktaş maçını başka bir ülkeye alabileceği konuşuluyordu. Ancak karşılaşmanın Selanik'te oynanmasına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 15:31
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    UEFA, PAOK-Beşiktaş maçının yerini değiştirmedi

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri, Yunanistan ile gerginliğe neden olmuştu.

    Yaşanan bu olaylar nedeniyle PAOK-Beşiktaş karşılaşmasının başka bir ülkeye alabileceği konuşulsa da, UEFA maçla ilgili kararını verdi.

    YUNAN HÜKÜMETİ GÜVENCE VERDİ

    Sportime.gr'da yer alan habere göre; PAOK kulübü ve Yunan hükümeti, UEFA'ya herhangi bir güvenlik problemi olmayacağına dair güvence mektubu iletti.

    Beşiktaş'ın ayrıca Selanik'e herhangi bir sorun olmadan uçakla geleceğine dair de yazı yazıldı.

    UEFA, bu iki güvence üzerine maçın yerinin değiştirilmeyeceğini PAOK'a iletti.

    UEFA, PAOK-Beşiktaş maçının yerini değiştirmedi #1

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