UEFA, PAOK-Beşiktaş maçının yerini değiştirmedi

UEFA'nın, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik nedeniyle, PAOK-Beşiktaş maçını başka bir ülkeye alabileceği konuşuluyordu. Ancak karşılaşmanın Selanik'te oynanmasına karar verildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri, Yunanistan ile gerginliğe neden olmuştu.

Yaşanan bu olaylar nedeniyle PAOK-Beşiktaş karşılaşmasının başka bir ülkeye alabileceği konuşulsa da, UEFA maçla ilgili kararını verdi.

YUNAN HÜKÜMETİ GÜVENCE VERDİ

Sportime.gr'da yer alan habere göre; PAOK kulübü ve Yunan hükümeti, UEFA'ya herhangi bir güvenlik problemi olmayacağına dair güvence mektubu iletti.

Beşiktaş'ın ayrıca Selanik'e herhangi bir sorun olmadan uçakla geleceğine dair de yazı yazıldı.

UEFA, bu iki güvence üzerine maçın yerinin değiştirilmeyeceğini PAOK'a iletti.