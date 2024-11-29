UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa maçlarını tamamladı.
Siyah beyazlılar, Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada karşı karşıya geldi ve maçı 3-1'lik skorla İsrail temsilcisi kazandı.
Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçı 2-1 kazandı.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte son durum:
1-İNGİLTERE - 95.589
2-İTALYA - 84.731
3-İSPANYA - 79.132
4-ALMANYA - 76.535
5-FRANSA - 63.807
6-HOLLANDA -59.233
7-PORTEKİZ - 55.016
8-BELÇİKA - 48.000
9-ÇEKYA - 41.450
10-TÜRKİYE - 39.700
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