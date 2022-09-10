UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'i geçtik

Ülke sıralamasında Türkiye bu hafta, Fenerbahçe ve Başakşehir’le 400’er, Sivas’la da 200 puan kazandı. Toplamda kazanılan 1000 puanla İsrail’i geride bırakarak 20. sıraya yerleştik.

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’nda Türkiye, Avrupa’daki temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından sıralamada bir basamak yükseldi.

Avrupa Ligi’nde Trabzonspor , Ferencvaros’a 3-2 kaybederken Fenerbahçe , Dinamo Kiev’i 2-1 yenerek bu turnuvada devirerek ülkemize 400 puan kazandırdı.

Konferans Ligi’nde de Başakşehir, Hearts’ı 4-0’la geçerek tıpkı Kanarya gibi 400 puanı kaptı. Kupa 3’teki diğer takımımız Sivasspor ise Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak 200 puan aldı.

20. sıraya yükseldik

Böylece Türkiye, sıralamada kazandığı 1000 puanla toplamda 23.700 puana ulaşarak, 23.250 puandaki İsrail’den 20. sırayı geri aldı.

Üstümüzde 24.625’le Danimarka 19., 24.725’le Yunanistan 18. ve 25.150 puanla Hırvatistan 17. sırada yer alıyor. Danimarka’nın Avrupa’da 2, Hırvatlar ve Yunanlılar’ın 1’er takımının olması, 4 takımla temsil edildiğimiz Avrupa’da onları geçmemiz adına önemli bir avantaj olarak ön plana çıkıyor.

UEFA sıralaması 2021-22 dönemi 11-21 arasındaki takımlar