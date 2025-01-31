UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin oynadığı maçlar sonrasında güncellendi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Ajax'a 2-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla ilk 8 hedefini gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa macerasına son 16 turu play-off aşamasında devam edecek.
Fenerbahçe ise deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak son 16 play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, bu turda Bodo/Glimt veya Anderlecht ile eşleşecek.
Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise deplasmanda Twente'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
HOLLANDA TAKIMLARI KABUSUMUZ OLDU
Hollanda ekipleri Ajax ve Twente, temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş için zor anlar yaşattı.
Farioli yönetimindeki Ajax, Galatasaray'ı ilk 8 dışında bırakırken, Twente de sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek Avrupa defterini kapattı.
ÜLKE PUANINDAKİ SON DURUM
1 - İNGİLTERE | 104.80
2 - İTALYA | 91.043 PUAN
3 - İSPANYA | 86.166 PUAN
4 - ALMANYA | 81.691 PUAN
5 - FRANSA | 68.270 PUAN
6 - HOLLANDA | 62.941 PUAN
7 - PORTEKİZ | 60.416 PUAN
8 - BELÇİKA | 52.750 PUAN
9 - ÇEKYA | 42.850 PUAN
10 - TÜRKİYE | 41.900 PUAN
11 - YUNANİSTAN | 35.750
12 - NORVEÇ | 35.250
13 - AVUSTURYA | 34,700 puan
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