UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

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UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin oynadığı maçlar sonrasında güncellendi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla ilk 8 hedefini gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa macerasına son 16 turu play-off aşamasında devam edecek.

Fenerbahçe ise deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak son 16 play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, bu turda Bodo/Glimt veya Anderlecht ile eşleşecek.

Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise deplasmanda Twente'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

HOLLANDA TAKIMLARI KABUSUMUZ OLDU

Hollanda ekipleri Ajax ve Twente, temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş için zor anlar yaşattı.

Farioli yönetimindeki Ajax, Galatasaray'ı ilk 8 dışında bırakırken, Twente de sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek Avrupa defterini kapattı.

ÜLKE PUANINDAKİ SON DURUM