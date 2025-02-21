UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Haber Merkezi

UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin oynadığı maçlar sonrasında güncellendi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar'la 2-2 berabere ve toplamda 6-3'lük skorla Avrupa'ya veda etti.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 play-off'unda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

ÜLKE PUANINDAKİ SON DURUM