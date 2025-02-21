UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Haber Merkezi
UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin oynadığı maçlar sonrasında güncellendi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar'la 2-2 berabere ve toplamda 6-3'lük skorla Avrupa'ya veda etti.
Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 play-off'unda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.
ÜLKE PUANINDAKİ SON DURUM
1- İngiltere: 106,624
2- İtalya: 93,418
3- İspanya: 89,381
4- Almanya: 83,956
5- Fransa: 70,022
6- Hollanda: 66,316
7- Portekiz: 62,066
8- Belçika: 56,050
9- Çekya: 43,700
10- TÜRKİYE: 43,300
11- Yunanistan: 38,187
12- Norveç: 36,812
13 - Avusturya: 35,350
14 - İskoçya: 34.350
15- Danimarka: 33,856
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