UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Haber Merkezi

UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin oynadığı maçlar sonrasında güncellendi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar'la 2-2 berabere ve toplamda 6-3'lük skorla Avrupa'ya veda etti.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 play-off'unda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

ÜLKE PUANINDAKİ SON DURUM

1- İngiltere: 106,624

2- İtalya: 93,418

3- İspanya: 89,381

4- Almanya: 83,956

5- Fransa: 70,022

6- Hollanda: 66,316

7- Portekiz: 62,066

8- Belçika: 56,050

9- Çekya: 43,700

10- TÜRKİYE: 43,300

11- Yunanistan: 38,187

12- Norveç: 36,812

13 - Avusturya: 35,350

14 - İskoçya: 34.350

15- Danimarka: 33,856

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Fatih Yıldırım
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